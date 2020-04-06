Motorola представила смартфон Moto g8 power lite

Новый смартфон компании Motorola Moto g8 power lite оснащен колоссальной батареей емкостью 5000 мАч, которая гарантирует три дня использования без подзарядки.

Смартфон будет оснащен тройной камерой 16 Мп. Восьмиядерный процессор и 4 Гб оперативной памяти. Стандартная комплектация Moto g8 power lite предлагает 64 Гб памяти для хранения с возможностью расширения до 256 Гб с помощью SD карты.

Дисплей 6,5 дюймов с технологией MaxVision HD +. На задней панели устройства есть датчик отпечатков пальцев встроенный в логотип Motorola. Ориентировочная цена смартфона Motorola Moto g8 power lite составляет 15 тысяч рублей.