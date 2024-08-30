Motorola представила смартфоны Moto G55 и Moto G35

Сегодня компания Motorola официально анонсировала свои новые смартфоны серии Moto G — речь идёт про G55 и G35. Стоит сразу отметить, что эти модели имеют схожие характеристики и дизайн, но G55 оснащён оптической стабилизацией изображения для основной камеры, более мощным мобильным процессором Dimensity 7025 и поддерживает зарядку мощностью 30 Вт. Кроме того, Moto G55 оснащён 6,5-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. В Moto G35 установлен дисплей с такой же частотой обновления и разрешением, но с большей диагональю — 6,72 дюйма (да, младшая в линейке модель получила дисплей большей диагонали). При этом обе модели имеют фронтальную камеру на 16 Мп, расположенную в вырезе в экране. Основная камера у обоих смартфонов имеет разрешение в 50 Мп, но только у G55 она имеет оптическую стабилизацию — больше никаких отличий между ними нет. В качестве второго модуля в обеих моделях используется ультраширокоугольная камера на 8 Мп.

При этом Moto G55 работает на процессоре Dimensity 7025 с 4, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, тогда как G35 оснащён куда более простым чипом Unisoc T760 с 4 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Впрочем, обе модели поддерживают карты microSD объёмом до 1 ТБ, так что проблем с памятью быть не должно. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 33 Вт у G55 и 18 Вт у G35, при этом оба смартфона работают на Android 14 с фирменной оболочкой Motorola Hello UI. Также оба устройства оснащены боковыми сканерами отпечатков пальцев, разъёмами для наушников 3,5 мм и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.
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