Motorola представила список смартфонов, которые получат Android 12

Motorola раскрыла названия своих смартфонов, которые будут обновлены до Android 12, а также дала представление о том, чего ожидать от апдейта на новую операционную систему. Дело в том, что на телефонах Motorola установлена ​​почти стандартная версия Android, и в них нет ненужного дополнительного ПО. И, что самое приятное, компания продолжит предлагать тот же самый опыт работы с Android 12 с фирменной оболочкой My UX для удобной настройки интерфейса и специальных приложений. Пользователи Moto могут рассчитывать на множество известных преимуществ Android 12 — новейшую систему для персонализации пользовательского интерфейса, виджеты бесед для размещения контактов, с которыми вы часто общаетесь, в центре главного экрана, средства управления конфиденциальностью, такие как индикаторы, показывающие, когда приложение использует ваш микрофон или камеру и более детальные элементы управления местоположением, новые функции видимости, такие как возможность увеличивать часть экрана, не теряя из виду остальное, дополнительная затемненность для ночной прокрутки и возможность играть в игры по мере их загрузки. Компания запустит свою программу обновления до операционной системы Android 12 в феврале 2022 года, то есть ждать пару месяцев.

Вот полный список смартфонов Motorola, которые обновятся до Android 12:razr 5Grazr 2020motorola edge 20 promotorola edge 20motorola edge 20 litemotorola edge 20 fusionmotorola edge (2021)motorola edge 5G UWmotorola edge plusmotorola one 5G acemotorola one 5G UW acemoto g200 5Gmoto g71 5Gmoto g51 5Gmoto g41moto g31moto g100moto g60smoto g60moto g50 / moto g50 5Gmoto g40 fusionmoto g30moto g power (2022)moto g puremoto g stylus 5G