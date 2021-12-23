Motorola представила список смартфонов, которые получат Android 12

Motorola раскрыла названия своих смартфонов, которые будут обновлены до Android 12, а также дала представление о том, чего ожидать от апдейта на новую операционную систему. Дело в том, что на телефонах Motorola установлена почти стандартная версия Android, и в них нет ненужного дополнительного ПО. И, что самое приятное, компания продолжит предлагать тот же самый опыт работы с Android 12 с фирменной оболочкой My UX для удобной настройки интерфейса и специальных приложений. Пользователи Moto могут рассчитывать на множество известных преимуществ Android 12 — новейшую систему для персонализации пользовательского интерфейса, виджеты бесед для размещения контактов, с которыми вы часто общаетесь, в центре главного экрана, средства управления конфиденциальностью, такие как индикаторы, показывающие, когда приложение использует ваш микрофон или камеру и более детальные элементы управления местоположением, новые функции видимости, такие как возможность увеличивать часть экрана, не теряя из виду остальное, дополнительная затемненность для ночной прокрутки и возможность играть в игры по мере их загрузки. Компания запустит свою программу обновления до операционной системы Android 12 в феврале 2022 года, то есть ждать пару месяцев.
Вот полный список смартфонов Motorola, которые обновятся до Android 12:
razr 5G
razr 2020
motorola edge 20 pro
motorola edge 20
motorola edge 20 lite
motorola edge 20 fusion
motorola edge (2021)
motorola edge 5G UW
motorola edge plus
motorola one 5G ace
motorola one 5G UW ace
moto g200 5G
moto g71 5G
moto g51 5G
moto g41
moto g31
moto g100
moto g60s
moto g60
moto g50 / moto g50 5G
moto g40 fusion
moto g30
moto g power (2022)
moto g pure
moto g stylus 5G