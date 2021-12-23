Motorola представила список смартфонов, которые получат Android 12

Motorola раскрыла названия своих смартфонов, которые будут обновлены до Android 12, а также дала представление о том, чего ожидать от апдейта на новую операционную систему. Дело в том, что на телефонах Motorola установлена ​​почти стандартная версия Android, и в них нет ненужного дополнительного ПО. И, что самое приятное, компания продолжит предлагать тот же самый опыт работы с Android 12 с фирменной оболочкой My UX для удобной настройки интерфейса и специальных приложений. Пользователи Moto могут рассчитывать на множество известных преимуществ Android 12 — новейшую систему для персонализации пользовательского интерфейса, виджеты бесед для размещения контактов, с которыми вы часто общаетесь, в центре главного экрана, средства управления конфиденциальностью, такие как индикаторы, показывающие, когда приложение использует ваш микрофон или камеру и более детальные элементы управления местоположением, новые функции видимости, такие как возможность увеличивать часть экрана, не теряя из виду остальное, дополнительная затемненность для ночной прокрутки и возможность играть в игры по мере их загрузки. Компания запустит свою программу обновления до операционной системы Android 12 в феврале 2022 года, то есть ждать пару месяцев.

Вот полный список смартфонов Motorola, которые обновятся до Android 12:
razr 5G
razr 2020
motorola edge 20 pro
motorola edge 20
motorola edge 20 lite
motorola edge 20 fusion
motorola edge (2021)
motorola edge 5G UW
motorola edge plus
motorola one 5G ace
motorola one 5G UW ace
moto g200 5G
moto g71 5G
moto g51 5G
moto g41
moto g31
moto g100
moto g60s
moto g60
moto g50 / moto g50 5G
moto g40 fusion
moto g30
moto g power (2022)
moto g pure
moto g stylus 5G
Комментарии и отзывы Motorola
Заменить дисплей на iPhone 13 проблематично…
Заменить дисплей на iPhone 13 проблематичноНа предыдущих iPhone требовались только базовые инструменты для замены дисплея iPhone, на новом iPhone вс…
Oppo Reno 6 Lite получит 33-Вт зарядку …
Oppo Reno 6 Lite получит 33-Вт зарядку Сетевые источники раскрыли подробности о смартфоне Oppo Reno 6 Lite, который еще не был представлен офици…
Мобильный процессор Apple оказался даже мощнее, чем ожидалос…
Мобильный процессор Apple оказался даже мощнее, чем ожидалосЧип A15 от Apple оказался на 62% быстрее, чем варианты от конкурентов, согласно независимому тесту, в кот…
Смартфон OnePlus 9RT показали на рендерах…
Смартфон OnePlus 9RT показали на рендерахОдин из заслуживающих доверия инсайдеров поделился качественными изображениями смартфона OnePlus 9RT, кот…
Объявлена дата запуска Realme GT Neo2 в Европе…
Объявлена дата запуска Realme GT Neo2 в ЕвропеRealme GT Neo2 уже дебютировал в Китае и Индии, а теперь известно, что он также поступит на европейские р…
Запуск серии Samsung Galaxy S22 может быть отложен…
Запуск серии Samsung Galaxy S22 может быть отложенSamsung Galaxy S22 дебютирует в начале февраля. Тем не менее, новый слух из Южной Кореи утверждает, что т…
Apple iPhone 14 Pro приписывают 120-Гц экран…
Apple iPhone 14 Pro приписывают 120-Гц экранПрофильное издание MacRumors со ссылкой на аналитиков из Haitong International Securitie поделилось подро…
Samsung Galaxy M52 не получил 3,5-мм разъем…
Samsung Galaxy M52 не получил 3,5-мм разъемНа официальном сайте компании Samsung появилось полное описание смартфона Galaxy M52 5G, официальная през…
Обзор realme 8 5G 4/64GB. Доступный среднебюджетник с 5GОбзор realme 8 5G 4/64GB. Доступный среднебюджетник с 5G
Обзор ZTE Blade L210. Проблемный смартфон для мессенджеровОбзор ZTE Blade L210. Проблемный смартфон для мессенджеров
Обзор LENOVO K13 Note 4/128Gb. Смартфон с хорошей автономностью и NFCОбзор LENOVO K13 Note 4/128Gb. Смартфон с хорошей автономностью и NFC
Обзор Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?Обзор Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?
Обзор Poco X3 Pro 6/128GB. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Poco X3 Pro 6/128GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor