Motorola представит новый флагманский смартфон 24 февраля

На прошлой неделе Motorola объявила, что ее следующий смартфон Edge будет представлен 24 февраля, и мы уже знаем, что Edge 30 Pro будет представлен в Соединенных Штатах в этом месяце. Первоначально выпущенный в Китае как Edge X30 Pro, флагман Motorola для США, вероятно, немного отличается с точки зрения спецификаций и программного обеспечения. Хотя ранее мы сообщали о Edge 30 Pro и некоторых его аксессуарах, у информационного издания WinFuture есть более подробная информация о характеристиках телефона и отличный набор изображений с высоким разрешением, которые показывают Edge 30 Pro со всех сторон. Например, Edge 30 Pro от Motorola, как и его китайский аналог, будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 1. Кроме того, флагман будет оснащен массивной батареей емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 68 Вт.

Мощный процессор будет сочетаться с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, но слота для карт расширения памяти не будет. Что касается экрана, в отчете упоминается, что Edge 30 Pro будет оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400 x 1080 пикселей и частотой обновления до 144 Гц. Еще одним преимуществом Edge 30 Pro является 50-мегапиксельная основная камера в сочетании с 50-мегапиксельной широкоугольной камерой f/2.2 и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Ожидается, что Motorola Edge 30 Pro будет поставляться с Android 12 на борту, но эта информация, как и большая часть деталей в отчете, еще не подтверждена официально, так что ждем релиза.
Комментарии и отзывы Motorola Edge 30 Pro
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