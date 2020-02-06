Motorola работает над созданием флагманской линейки смартфонов One 2020

Компания Motorola собирается выпустить в 2020 году семейство флагманских смартфонов One .

В сети уже появились изображения и подробности о новинках. Новинки по слухам назовут Motorola One 2020. Младшая модель проходит с названием Racer XT2063-3, а старшая Burton Motorola Edge+. Обе модели получат OLED дисплей на 6.67 дюймов с разрешением 2340×1080р и частотой обновления изображения 90 Гц.

Младшая версия будет работать на процессоре Snapdragon 765 в паре 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. За автономность будет отвечать аккумулятор 4660 мАч. Основная камера получит модуль на 48 Мп.

Старшую версию оснастят новый топовым процессором Qualcomm Snapdragon 865 в паре 8/12 ГБ ОЗУ и аккумулятор ёмкостью на 5170 мАч. Обе новинки будут работать на базе операционной системе Android 10.