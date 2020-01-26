Motorola работает над улучшенной версий складного смартфона RAZR

Складной смартфон Motorola RAZR еще не поступил в продажу, а компания Motorola уже работает улучшенной версий складного смартфона.

По слухам, это такой же смартфон, но только с поддержкой сети пятого поколения. Соответственно будет установлен новый процессор который будет поддерживать модем 5G, скорее всего это новый Qualcomm Snapdragon 765G.

Новый Motorola RAZR 5G должны показать на выставке 3rd China Industrial Design Exhibition в марте месяце. А продажи обычной версии Motorola RAZR без 5G стартуют 6 февраля в США.