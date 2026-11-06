Motorola раскрыла детали флагмана Signature 27 и цену

Компания Motorola готовится выйти на рынок полноценных флагманских смартфонов с моделью Signature 27 — эту новинку производитель вчера официально представил. Стоит отметить, что предыдущие флагманы серии Edge не могли на равных соперничать с устройствами высшего ценового сегмента из-за недостаточно продвинутых чипов, камер и прочих характеристик. Но новый Motorola Signature 27 должен стать ещё одним шагом компании в сторону премиального сегмента — Motorola делает ставку на роскошный дизайн и богатое оснащение, однако это привело к значительному повышению стоимости гаджета — модель оценили в 1599 долларов. Это немало даже по меркам флагманского рынка, хотя за эти деньги покупатель получит 512 ГБ встроенной памяти и 12 ГБ оперативной памяти. Примечательно, что аналогичная конфигурация Galaxy S26 Ultra также стоит 1599 долларов, при этом Samsung предлагает более доступную версию с 256 ГБ накопителя за 1399 долларов.

Впрочем, у Signature 27 есть и свои преимущества — смартфон оснастят кремний-углеродным аккумулятором ёмкостью 7000 мАч и 6,8-дюймовым OLED-дисплеем. Корпус получит защиту от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69, плюс производитель делает акцент на систему камер. Ещё одной необычной особенностью станет поддержка GrapheneOS — операционной системы с повышенным вниманием к конфиденциальности пользователей. Это первый смартфон Motorola с такой операционной системой и кого-то поддержка этой ОС может заинтересовать.
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