Motorola razr не подлежит ремонту

Эра складных смартфонов пока что не наступила, но уже достаточно много крупных компаний показали свои варианты интересных устройств. И специалисты из iFixit решили проверить, насколько эти устройства удобны для пользователя в плане ремонта. Для этого был взят новый смартфон Motorola razr, который разобрали на мелкие детали и проверили, можно ли этот гаджет отремонтировать при поломке. Оказалось, что ремонту смартфон подлежит, но сделать это практически нереально из-за массы тонких деталей и различных конструктивных особенностей, которые не позволят без повреждения дисплея разобрать гаджет. В итоге, если у вас даже динамик сломается, ремонт гаджета обойдется почти в стоимость нового смартфона, ведь при разборке будет сломано что-то крайне важное.