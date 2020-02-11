Motorola razr в золотом исполнении

Сейчас вокруг смартфона Motorola razr довольно много информации, так как это один из самых интересных релизов этого года. Конечно, большинство из нас не будет покупать себе складной смартфон, так как это очень дорого, не совсем практично, плюс не всем в принципе нужен складной смартфон. Однако обсуждать этот продукт будут еще очень долго, так как компания Motorola постаралась и показала очень крутое решение, которое даже интереснее, чем конкуренты из Кореи. Более того, теперь появилась информация о том, что Motorola razr будет представлен еще и в цвете Blush Gold, который выглядит очень стильно и дорого. Вероятно, в этом цвете смартфон будет даже более востребованным, чем в оригинальном черном, так как золото всегда привлекает внимание.