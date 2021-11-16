Motorola сообщила, что в следующем месяце выпустит два флагмана с чипами Snapdragon

Ожидается, что Motorola анонсирует Moto Edge X в следующем месяце в Китае, который, по слухам, выйдет на мировую арену под названием Motorola Edge 30 Ultra. Теперь известно, что Motorola выпустит еще два флагманских смартфона в декабре - один со Snapdragon 888+ у руля, а другой с процессором Snapdragon 8-го поколения, который будет называться Snapdragon 898 или Snapdragon 8 Gen 1.

Motorola выпустит два флагмана в следующем месяце в рамках своей стратегии двойного флагмана, при этом смартфон на базе Snapdragon 888 Plus будет дешевле.