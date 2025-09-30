Motorola тизерит ультратонкий смартфон Moto X70 Air

На рынке сверхтонких смартфонов скоро появятся новые конкуренты для Samsung Galaxy S25 Edge, Tecno Spark Slim и Pova Slim, а также iPhone Air. Дело в том, что на этот раз в гонку включилась Motorola. Компания начала тизерить Moto X70 Air — и название само по себе уже многое говорит о позиционировании устройства. Судя по официальному изображению, основной акцент сделан именно на тонкость корпуса. Детали о новинке станут известны уже к концу октября, так что ждать осталось всего несколько недель. Надёжные инсайдеры говорят о том, что аппарат будет работать на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, поскольку модель Motorola названа одним из партнёров запуска этого чипа.

Другой информации о X70 Air пока нет, однако стоит отметить, что серия X предназначена исключительно для китайского рынка, а значит, либо данную модель не будут вовсе продавать за пределами Китая, либо же производитель сменит название устройства перед глобальным релизом. Международно смартфон может появиться в линейке Edge с сохранением или без названия Air. Также хотелось бы напомнить, что на прошлой неделе якобы был слит промо-ролик Edge 70 с лозунгом «невероятно тонкий и невероятно прочный», но на данный момент это вся доступная информация по данной новинке. Вероятно, производитель, как и многие его конкуренты, принял решение сделать ставку на минимальную толщину корпуса, чтобы привлечь внимание аудитории, которая хочет получить нечто большее, чем просто мощный смартфон.
Внешнюю батарею iPhone Air разобрали до винтика…
iPhone Air стал самым тонким смартфоном Apple, и хотя новый дизайн и изящный корпус понравились многим, к…
Смартфон Motorola Razr 60 Swarovski Edition готов к выходу …
Компания Motorola объявила, что релиз смартфона Razr 60, украшенного кристаллами Swarovski, состоится 7 а…
Motorola Moto G 2026 получит 120-Гц экран …
Авторитетный ресурс Android Headlines поделился качественными изображениями и подробностями о смартфонах …
Складной смартфон Vivo X Fold5 появился в продаже …
Компания Vivo выпустила в продажу на домашнем китайском рынке складной смартфон X Fold5, который стоит 97…
Представлен смартфон Moto G86 Power 5G…
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G86 Power 5G, которая основана на 4-наном…
Samsung Galaxy S25 FE выйдет раньше ожидаемого …
Корейское издание FN News сообщает, что глобальный релиз смартфона Samsung Galaxy S25 FE состоится уже в …
Бюджетный смартфон Moto G06 стоит 130 евро…
Компания Motorola пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Moto G06, которая работает на базе о…
Смартфон POCO F8 Pro засветился в сети …
В базе данных IMEI GSMA обнаружилось упоминание смартфона POCO F8 Pro, который фигурирует под модельным н…
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor