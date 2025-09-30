Motorola тизерит ультратонкий смартфон Moto X70 Air

Другой информации о X70 Air пока нет, однако стоит отметить, что серия X предназначена исключительно для китайского рынка, а значит, либо данную модель не будут вовсе продавать за пределами Китая, либо же производитель сменит название устройства перед глобальным релизом. Международно смартфон может появиться в линейке Edge с сохранением или без названия Air. Также хотелось бы напомнить, что на прошлой неделе якобы был слит промо-ролик Edge 70 с лозунгом «невероятно тонкий и невероятно прочный», но на данный момент это вся доступная информация по данной новинке. Вероятно, производитель, как и многие его конкуренты, принял решение сделать ставку на минимальную толщину корпуса, чтобы привлечь внимание аудитории, которая хочет получить нечто большее, чем просто мощный смартфон.