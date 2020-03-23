Motorola выпустила бюджетный смартфон Moto e6s

Motorola Moto e6s представляет собой экономически эффективный телефон в бюджетном сегменте. Смартфон оснащен 13 Мп камерой с системой из двух камер.

Дисплей сверхширокий, 6,1 дюймовая диагональ с технологией Max Vision. Встроенный датчик отпечатков пальцев расположен на задней панели телефона. Смартфон имеет водоотталкивающую конструкцию. Производительность обеспечивается восьмиядерным процессором с тактовой частотой 2,0 ГГц. Встроенная память на 32 Гб с возможностью увеличения до 256 Гб с помощью карты micro-SD.

Смартфон будет доступен не во всех регионах. Стоимость смартфона неизвестна.