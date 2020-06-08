Motorola выпустила новые смартфоны начального уровня

Motorola запустила два смартфона начального уровня, которые упаковывают множество функций с современными компонентами при низкой цене - в Moto G Быстрый и Moto E.

Moto G Fast оснащен Qualcomm Snapdragon 665 с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти, которые можно расширить с помощью MicroSD до 512 ГБ. На задней панели находится модуль с тремя камерами, состоявший из 16 МП основного объектива, сверхширокоугольного объектива и камерой Macro Vision с 5-кратным увеличением. Другие характеристики включают батарею емкостью 4000 мАч, 6,4-дюймовый HD + ЖК-дисплей под названием Max Vision и программное обеспечение Moto Experiences и Moto Gametime, которые блокируют прерывания во время мобильных игр. Цена $ 199.

В Motorola Moto E используется Qualcomm Snapdragon 632 в паре с 2 ГБ ОГЗУ и 32 ГБ памяти с возможностью расширения с помощью MicroSD. На передней панели находится 6,2-дюймовый ЖК-дисплей HD +,а на задней стороне две 13 МП и 2 МП камеры. Новинка оценена в $ 149. Новые выпуски оснащены Android 10, 3,5-мм аудиоразъемом и датчиками отпечатков пальцев, но в них отсутствует NFC.