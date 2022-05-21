Motorola выпустила новый смартфон Moto G71s с 120 Гц за 250 долларов

Модельный ряд смартфонов компании Motorola пополнился моделью Moto G71s. Его стоимость составляет 250 долларов, для сравнения, очень похожий Moto G82 стоит в Европе 330 евро. Motorola Moto G71s оснащен 120-герцовым AMOLED-экраном с диагональю 6,6 дюйма и разрешением Full HD+. Устройство получило мобильную платформу Snapdragon 695, предлагающий поддержку 5G и достойную производительность для среднего сегмента.

Есть 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятор на 5000 мАч с 33-ваттной зарядкой, основная камера разрешением 50 МП с оптической стабилизацией, широкоугольная 8 МП, фронтальная 16 МП камера, стереодинамики, а также корпус толщиной менее 8 мм (7,99 мм).