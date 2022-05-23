Motorola выпустит 200-мегапиксельный камерофон в июле

Motorola China официально подтвердила, что новый 200-мегапиксельный телефон с камерой будет выпущен в июле. Скорее всего, это смартфон Motorola Frontier. Новый тизер рекламирует 200-мегапиксельный датчик камеры как.

Основываясь на прошлых предположениях, ожидается, что Motorola будет использовать 200-мегапиксельный датчик Samsung ISOCELL HP1. Датчик может выводить 12,5-мегапиксельные или 50-мегапиксельные кадры с помощью объединения пикселей и алгоритма повторной мозаики на основе глубокого обучения. Датчик также поддерживает запись видео 8K со скоростью 30 кадров в секунду.

Ходят слухи, что Motorola Frontier представит изогнутый 6,67-дюймовый дисплей OLED с частотой обновления 144 Гц и 60-мегапиксельной селфи-камерой. В другом месте мы получаем подтверждение набора микросхем Snapdragon 8 Gen 1 Plus, который будет работать в паре с 8/12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ памяти.