Motorola запустила бета-тестирование своих ИИ-функций

Сегодня компания Motorola, которая в последнее время практически исчезла с рынка смартфонов (за исключением нескольких не очень крупных релизов в этом году) официально объявила о запуске новой открытой бета-программы, затрагивающей функции искусственного интеллекта, для некоторых своих устройств. В рамках программы пользователи Razr 50 и Edge 50 Ultra смогут опробовать новые функции с на базе искусственного интеллекта, которые находятся в стадии разработки, и помочь компании улучшить эти инструменты для их релиза в будущем. Среди доступных функций можно отметить технологии Catch Me Up, Pay Attention и Remember This. Catch Me Up создаёт краткую сводку всех уведомлений, полученных за время отсутствия пользователя, чтобы владелец смартфона мог быстро ознакомиться с пропущенным сообщениями, вызовами и уведомлениями из приложений.

Pay Attention позволяет записывать встречи и автоматически генерировать их краткий конспект в виде пунктов с наиболее важными вещами. Remember This выступает в роли дневника, где можно добавлять заметки к фотографиям и скриншотам, а затем искать их с помощью голосовых команд. Кроме того, Motorola обновила пользовательский интерфейс, разделив панель приложений на три категории, а для быстрого доступа к ИИ-функциям в панели приложений появляется плавающее окно с подсказками. Открытая бета-программа уже доступна для указанных устройств через Play Store, но есть ощущение, что фишка не взлетит — слишком узкая аудитория.
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