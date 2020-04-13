Музыкальный смартфон Nokia 5310 выходит в Китае

Компания HMD Global начала принимать предзаказы на телефон Nokia 5310, который был представлен в марте этого года. В продаже на китайском рынке аппарат появится 21 апреля, а в России его появление ожидается во втором квартале 2020 по цене 3990 рублей. Телефон оснащается 2,4-дюймовым экраном с разрешением 240:320 пикселей, кнопками на боковых панелях для управления музыкой, двумя фронтальными динамиками, 3,5-мм разъемом для наушников, FM-радио, VGA-камерой, светодиодной вспышкой, аккумулятором ёмкостью 1200 мАч, операционной системой Nokia Series 30, слотами для двух SIM-карт, слотом для карт памяти microSD, процессором MediaTek MT6260A и 16 МБ флеш-памяти. Размеры устройства равны 123,7:52,4:13,1 мм, а масса – 88,2 г.