NEC Display Solutions анонсировала мониторы E271N и EA271F

Состоялся анонс мониторов NEC MultiSync E271N и EA271F, которые рассчитаны на бизнес-пользователей. Новинки оснащены 27-дюймовыми экранами с разрешением 1920 на 1080 пикселей, контрастностью 1000:1 и подставкой, которая может изменять углы наклона и поворота дисплея. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают до 178 градусов. Обе модели оборудованы временем отклика в 6 мс и встроенными динамиками. В мониторе также имеются технологии уменьшения интенсивности излучаемого синего света и предотвращения мерцания. Предусмотрены интерфейсы DisplayPort, HDMI и D-sub. Стоимость новинок составит от 320 долларов США.