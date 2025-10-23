NVIDIA будет создавать ЦОД в космосе

Процессоры NVIDIA для искусственного интеллекта вскоре совершат свой первый выход в открытый космос. Стартап Starcloud планирует запустить за пределы Земли дата-центры, обещая получить от этого колоссальные преимущества. Рост количества дата-центров на нашей планете идёт рекордными темпами — крупнейшие IT-компании строят по всему миру гигантские центры обработки данных мощностью в несколько гигаватт. Но, несмотря на впечатляющее увеличение вычислительных мощностей, этот процесс сопровождается серьёзными проблемами — огромным потреблением электроэнергии и использованием всё больших земельных участков. Такой подход нельзя назвать устойчивым. Однако стартап Starcloud предлагает радикально иное решение — разместить дата-центры на орбите Земли, и, судя по всему, NVIDIA поддерживает эту инициативу.

Компания упомянула Starcloud в своём официальном блоге, отметив предстоящий запуск спутника Starcloud-1, весом 60 килограммов, на борту которого установлены процессоры NVIDIA H100 для задач искусственного интеллекта. Заявлено, что вычислительная мощность этого аппарата в сто раз выше, чем у любых предыдущих космических систем. NVIDIA отмечает, что благодаря такому подходу можно получить бесконечный солнечный источник энергии, ведь космические дата-центры не зависят от аккумуляторов. Кроме того, инженеры нашли решение проблемы охлаждения — им служит естественный вакуум открытого космоса. Вопрос только в мощности сигнала этого ЦОД.