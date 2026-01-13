NVIDIA делает ставку на видеокарты с 8 ГБ памяти

Одни из самых критикуемых видеокарт в ближайшее время могут заметно нарастить свою долю на рынке. Согласно одному из отчётов, NVIDIA планирует увеличить поставки видеокарт серии RTX 50 с 8 ГБ памяти. Если раньше казалось, что индустрия делает шаг назад, продвигая платформы DDR4 для игровых систем, то теперь ситуация выглядит ещё более показательной. Похоже, что полки магазинов снова начнут заполняться 8-гигабайтными видеокартами, из-за чего полноценный гейминг без компромиссов вновь станет редкостью. По информации Board Channels, NVIDIA намерена нарастить объёмы поставок GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti с 8 ГБ видеопамяти, поскольку дефицит VRAM мешает поддерживать стабильные поставки моделей с 16 ГБ. В результате для серии RTX 50 формируется новая стратегия снабжения, при которой упор будет сделан на продажи 8-гигабайтных версий, тогда как доступность RTX 5060 Ti с 16 ГБ и RTX 5070 Ti с 16 ГБ на рынке заметно сократится.

Ожидается, что именно RTX 5060 с 8 ГБ получит наибольшую долю поставок, а RTX 5060 Ti с 8 ГБ будет выпускаться в значительно больших объёмах, чем версия с 16 ГБ. Когда именно эта стратегия начнёт действовать, пока неизвестно, однако в некоторых регионах уже фиксируется рост цен на видеокарты. Ранее появлялись сообщения о том, что в текущем квартале цены на решения AMD и NVIDIA заметно вырастут, и новый отчёт указывает на то, что подорожание продолжится и во втором квартале. Для геймеров это очень плохая новость — видеокарты на 8 ГБ довольно ограничены.