NVIDIA добавила DLSS 3 ещё в три игры

Сегодня компания NVIDIA официально рассказала, что ей удалось вместе с разработчиками адаптировать DLSS 3 для трёх новых видеоигр, что позволит существенно увеличить количество кадров в секунду на видеокартах нового поколения. И хотя сами игры никакого интереса в себе не несут, важен тот факт, что технологию третьего поколения просто нельзя активировать на уровне API — разработчикам нужно глубоко внедрять код DLSS 3 в свои продукты, чтобы технология работала и давала результат. При этом хотя частота кадров и увеличивается, на самом деле работает технология апскейлинга далеко не идеально — часто в случае со сложными локациями или текстурами DLSS 3 просто промахивается, показывая кадры, которых быть не должно в принципе.

Это связано с тем, что DLSS 3 для повышения частоты кадров использует при формировании текущего кадра информацию из предыдущего. Получается некий эффект последовательности, при котором искусственный интеллект ещё и прогнозирует, какой кадр будет следующим, чтобы нарисовать его условно говоря заранее. Благодаря проработке пикселей наперёд удаётся увеличить частоту кадров, но если на экране появляются динамические надписи или цифры, то DLSS 3 просто не понимает, что ей делать дальше. Из-за этого во всех проектах с поддержкой этой технологии есть графические артефакты, с которыми разработчики ничего не могут сделать. И это крайне грустно, так как в теории именно DLSS 3 будет продавать видеокарты нового поколения геймерам.
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