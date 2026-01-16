NVIDIA меняет подход к рынку видеокарт

По словам Лина, NVIDIA не может выпускать только бюджетные или только флагманские продукты, однако она способна перераспределять акценты между разными ценовыми сегментами. Компания оценивает, какой доход приносит каждый сегмент в расчёте на 1 ГБ памяти, и делает ставку на те модели, где этот показатель выше, сокращая долю менее выгодных вариантов. В качестве примера Лин привёл видеокарту стоимостью 300 долларов, аналогичную RTX 5060, где каждый гигабайт памяти приносит около 35 долларов выручки. Для модели за 400 долларов с 8 ГБ памяти этот показатель возрастает примерно до 50 долларов за гигабайт. В то же время видеокарта за 500 долларов с 16 ГБ видеопамяти обеспечивает примерно 32 долларов выручки на 1 ГБ VRAM, что делает её куда менее привлекательной с точки зрения рентабельности.