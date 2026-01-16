NVIDIA меняет подход к рынку видеокарт

Вокруг того, как NVIDIA будет действовать на рынке видеокарт в условиях дефицита памяти, ходит множество предположений. Нехватка DRAM уже затронула разные сегменты цепочки поставок для ПК, а положение на рынке видеокарт становится всё сложнее на фоне высокого спроса на универсальную DRAM со стороны дата-центров. Недавно появлялись слухи о том, что NVIDIA может отказаться от версии GeForce RTX 5070 Ti с 16 ГБ видеопамяти, однако позже компания опровергла эту информацию. Тем не менее в беседе с Tom’s Hardware глава Gigabyte Эдди Лин рассказал, как NVIDIA может перестроить свою стратегию поставок, чтобы выжать максимум прибыли из ограниченных запасов DRAM.

По словам Лина, NVIDIA не может выпускать только бюджетные или только флагманские продукты, однако она способна перераспределять акценты между разными ценовыми сегментами. Компания оценивает, какой доход приносит каждый сегмент в расчёте на 1 ГБ памяти, и делает ставку на те модели, где этот показатель выше, сокращая долю менее выгодных вариантов. В качестве примера Лин привёл видеокарту стоимостью 300 долларов, аналогичную RTX 5060, где каждый гигабайт памяти приносит около 35 долларов выручки. Для модели за 400 долларов с 8 ГБ памяти этот показатель возрастает примерно до 50 долларов за гигабайт. В то же время видеокарта за 500 долларов с 16 ГБ видеопамяти обеспечивает примерно 32 долларов выручки на 1 ГБ VRAM, что делает её куда менее привлекательной с точки зрения рентабельности.
