NVIDIA планирует приобрести британского чип-дизайнера ARM

NVIDIA проявила интерес к британскому чип-дизайнеру ARM. NVIDIA обратилась к SoftBank, материнской компании ARM по поводу приобретения. На данный момент переговоры находятся на начальной стадии. Напомним, что SoftBank приобрела ARM Holdings в 2016 году за 32 миллиарда долларов и надеется получить значительную прибыть от своих инвестиций.

ARM разрабатывает кремниевые чипы и наборы инструкций. NVIDIA получит выгоду от приобретения ARM и ознаменует скорейшую работу над графическими картами нового поколения. В последнее время NVIDIA приобретает различные компании, в сфере обработки данных и искусственного интеллекта.
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NVIDIA планирует приобрести британского чип-дизайнера ARM

NVIDIA проявила интерес к британскому чип-дизайнеру ARM. NVIDIA обратилась к SoftBank, материнской компан...
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