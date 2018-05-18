NVIDIA подтвердила выпуск G-Sync Ultra HD HDR мониторов в этом месяце

NVIDIA наконец подтвердила доступность Ultra HD 144Hz HDR G-Sync мониторов на рынке.Большая частота обновления экрана Ultra HD 144Hz HDR G-Sync обсуждались со времен CES 2017, впервые о таких мониторах рассказали ASUS и Acer, и доступность таких мониторов должна была начинаться с конца 2017 года.

Теперь когда Nvidia подтвердила, что данные экраны появятся в конце этого месяца, мы ожидаем их в ближайшее время на Computex. ASUS выпустит 27- дюймовую модель PG27UQ и Acer X27 , предлагающие 4K / 144Hz, с G-Sync и HDR. Nvidia прояснила, HDR = HDR с максимальной яркостью 1000 нит. Панели имеют локальные 384 зоны затемнения, обеспечивая надлежащую контрастность только в нужных местах.