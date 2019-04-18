NVIDIA пополняет список мониторов, совместимых с G-Sync

На CES 2019 в начале этого года, NVIDIA пообещала выпустить патч, который позволит игровым мониторам FreeSync использовать технологию отображения G-Sync с защитой от разрывов. Недавно компания расширила свой список G-Sync-совместимых мониторов семью новыми моделями. Это мониторы Acer KG271 Bbmiipx, Acer XF240H Bmjdpr, Acer XF270H Bbmiiprx, AOPEN 27HC1R Pbidpx, ASUS VG248QG, Aorus AD27QD, LG 27GK750F.

FreeSync, или Adaptive Sync, является формой частоты обновления монитора, созданной прямым конкурентом NVIDIA, AMD. Подобно G-Sync и V-Sync, эта технология исключает любую форму разрывов экрана во всех играх через выделенный графический процессор AMD Radeon. Новая версия графического драйвера NVIDIA выйдет в будущий вторник.