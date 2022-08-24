NVIDIA представила серверные процессоры Grace

Во время мероприятия Hot Chips 34 NVIDIA раскрыла новые подробности о своих процессорах Grace, чипах Orin SOC и NVLINK. NVIDIA впервые анонсировала свой ЦП Grace и соответствующий дизайн Superchip на GTC 2022. ЦП Grace — это первый процессор NVIDIA, основанный на специальной архитектуре Arm, который будет нацелен на сегмент серверов / высокопроизводительных вычислений. Процессор поставляется в двух конфигурациях Superchip: модуль Grace Superchip с двумя процессорами Grace и суперчип Grace+Hopper с одним процессором Grace, подключенным к графическому процессору Hopper H100.

Будучи первым серверным процессором NVIDIA, Grace имеет 72 ядра Arm v9.0, которые обеспечивают поддержку SVE2 и различных расширений виртуализации, таких как Nested Virtualization и S-EL2. Процессор изготовлен на технологическом узле TSMC 4N, оптимизированной версии 5-нм технологического узла, созданного исключительно для NVIDIA. Grace предназначен для сопряжения, и поэтому одним из наиболее важных аспектов конструкции является его межсоединение C2C (Chip-To-Chip). Grace достигает этого с помощью NVLINK, который используется для создания суперчипов и устраняет все узкие места, связанные с типичной конфигурацией с несколькими сокетами. Интерконнект C2C NVLINK обеспечивает пропускную способность 900 ГБ/сек в двух направлениях (такая же пропускная способность, как у коммутатора NVLINK между графическими процессорами на Hopper), при этом интерфейс работает с очень низким энергопотреблением — всего 1,3 пДж/бит, что в 5 раз эффективнее, чем у протокол PCIe.