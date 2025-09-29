NVIDIA представит карты GeForce RTX 50 Super в 2026 году

По последним данным, серия видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 Super выйдет в первой половине 2026 года, но не на CES в январе, как ожидалось ранее. Согласно отчёту Benchlife, компания готовит релиз либо к концу первого квартала, либо в начале второго — то есть в промежутке между мартом и маем 2026 года. Пока партнёры NVIDIA по производству плат не получили уведомления о точных сроках запуска, поэтому информацию стоит воспринимать с осторожностью. Тем не менее слухи подтверждают, что серия действительно существует. Недавно её упоминали в калькуляторе блоков питания Seasonic, а инсайдер Kopite7Kimi ещё несколько месяцев назад писал о тех же планах.

Изначально предполагалось, что релиз состоится в январе, но теперь стало ясно, что карты RTX 50 Super покажут чуть позже. Основное внимание будет уделено более производительным и среднебюджетным моделям — ожидаются GeForce RTX 5070 Super, RTX 5070 Ti Super и RTX 5080 Super. Вариант RTX 5060 Super пока под вопросом, хотя именно серия xx60 больше всего нуждается в увеличении объёма видеопамяти. Флагман RTX 5090 уже располагает 32 гигабайтами VRAM, так что наращивать его объём смысла нет, тогда как для «середняков» добавление памяти окажется критически важным. Согласно утечкам, RTX 5070 Super получит 18 гигабайт видеопамяти, а RTX 5070 Ti Super — 24 гигабайта, что на 50 процентов больше по сравнению с обычными версиями этих карт. Помимо увеличенного VRAM, ожидается и более высокий TDP, что указывает на рост производительности.
ASUS представила безумно дорогую RTX 5080 Noctua OC Edition…
Две недели назад ASUS представила специальную версию RTX 5080 с системой охлаждения от Noctua. Карта полу…
NVIDIA прокачала своё фирменное приложение…
Приложение NVIDIA App на этой неделе получает улучшения в работе DLSS override, новые функции панели упра…
Представлена 3D-карта ASRock Radeon RX 9070 XT Monster Hunte…
Компания ASRock пополнила ассортимент графических адаптеров моделью Radeon RX 9070 XT Monster Hunter Wild…
Представлены видеокарты Gainward GeForce RTX 5050…
Gainward представила новую серию видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5050, включающую модели Ghost и Pegasus. От…
Представлена серия Palit GeForce RTX 50 WHITE…
Palit объявляет о выпуске видеокарт GeForce RTX 50 серии WHITE. Эта новая линейка видеокарт на базе графи…
NVIDIA тестирует новую технологию упаковки чипов…
Согласно последним утечкам, NVIDIA рассматривает возможность перехода на новый тип упаковки Chip-on-Wafer…
Inno3D поделилась тестами RTX 5050…
Несколько дней назад компания NVIDIA официально представила миру видеокарту GeForce RTX 5050 с 8 ГБ памят…
AMD обновила драйвер и повысила производительность RX 9070 X…
С выходом новых драйверов от компании AMD, серия видеокарт RDNA 4 значительно прибавила в производительно…
GIGABYTE RTX 5060 Ti GAMING OC обзор и тесты видеокартыGIGABYTE RTX 5060 Ti GAMING OC обзор и тесты видеокарты
GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC обзор и тесты видеокартыGIGABYTE RTX 5070 GAMING OC обзор и тесты видеокарты
RTX 5070 Ti GAMING OC 16G обзор и тесты видеокартыRTX 5070 Ti GAMING OC 16G обзор и тесты видеокарты
Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 обзор и тесты видеокартыPalit GeForce RTX 5070 Infinity 3 обзор и тесты видеокарты
AORUS GeForce RTX 5060 ELITE 8G обзор и тесты. Народная видеокартаAORUS GeForce RTX 5060 ELITE 8G обзор и тесты. Народная видеокарта
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor