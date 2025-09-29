NVIDIA представит карты GeForce RTX 50 Super в 2026 году

По последним данным, серия видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 Super выйдет в первой половине 2026 года, но не на CES в январе, как ожидалось ранее. Согласно отчёту Benchlife, компания готовит релиз либо к концу первого квартала, либо в начале второго — то есть в промежутке между мартом и маем 2026 года. Пока партнёры NVIDIA по производству плат не получили уведомления о точных сроках запуска, поэтому информацию стоит воспринимать с осторожностью. Тем не менее слухи подтверждают, что серия действительно существует. Недавно её упоминали в калькуляторе блоков питания Seasonic, а инсайдер Kopite7Kimi ещё несколько месяцев назад писал о тех же планах.

Изначально предполагалось, что релиз состоится в январе, но теперь стало ясно, что карты RTX 50 Super покажут чуть позже. Основное внимание будет уделено более производительным и среднебюджетным моделям — ожидаются GeForce RTX 5070 Super, RTX 5070 Ti Super и RTX 5080 Super. Вариант RTX 5060 Super пока под вопросом, хотя именно серия xx60 больше всего нуждается в увеличении объёма видеопамяти. Флагман RTX 5090 уже располагает 32 гигабайтами VRAM, так что наращивать его объём смысла нет, тогда как для «середняков» добавление памяти окажется критически важным. Согласно утечкам, RTX 5070 Super получит 18 гигабайт видеопамяти, а RTX 5070 Ti Super — 24 гигабайта, что на 50 процентов больше по сравнению с обычными версиями этих карт. Помимо увеличенного VRAM, ожидается и более высокий TDP, что указывает на рост производительности.