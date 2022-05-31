NVIDIA предупредила о грядущем падении цен на GPU

NVIDIA сообщила, что запасы графических процессоров в предыдущем квартале стабилизировались. Заявления были сделаны финансовым директором NVIDIA (CFO) г-жой Колетт Кресс во время обращения NVIDIA к инвесторам по поводу отчета о доходах за первый квартал 2023 финансового года, в течение которого компании удалось значительно увеличить свои доходы и увеличить прибыль от важнейший сегмент центра обработки данных. В рамках комментария, опубликованного перед звонком, исполнительный директор также объяснила, что стоимость запасов ее компании выросла в квартале, поскольку она ориентировалась в сложной цепочке поставок и полупроводниковой среде после сбоев, вызванных пандемией.

В первом финансовом квартале NVIDIA увеличила свой доход на впечатляющие 46% в год и составила 8,3 миллиарда долларов, что стало новым общим рекордом наряду с рекордными максимумами для игровых сегментов компании и сегментов центров обработки данных. Результаты NVIDIA также предоставили ключевую информацию о текущем состоянии рынка полупроводников и графических процессоров, которому в последнее время приходилось бороться не только с недовольными геймерами, неспособными заполучить новейшие продукты, но и с дикими колебаниями на рынке криптовалют. Это показывает, что с точки зрения геймеров ситуация с запасами может стабилизироваться в течение текущего квартала.

До телеконференции в отчете о прибылях и убытках указывалось, что NVIDIA приходится иметь дело с более длительными сроками выполнения заказов в своих цепочках поставок. Время выполнения заказа в деловом мире означает время, необходимое для доставки товарно-материальных запасов в компанию после того, как она разместила заказ, и финансовый директор объяснил, что долгосрочные обязательства ее компании по закупкам ежегодно более чем удваиваются в результате увеличения времени. Неопределенность и нехватка поставок часто вынуждают компании заказывать большие объемы по более высоким ценам, но эти решения сопряжены с риском избыточного предложения, что приводит к избыточным запасам. Принимая во внимание эти факты, комментарии г-жи Кресс во время телефонного разговора с аналитиком были красноречивы, поскольку она объяснила, что NVIDIA наблюдает стабильность в инвентаре каналов. Инвентарь канала относится к продуктам, которые доступны у розничных партнеров NVIDIA, но не проданы потребителям. В совокупности может оказаться, что в своем стремлении удовлетворить рыночный спрос и свести к минимуму затраты на дефицит NVIDIA заказала излишки графических процессоров и отправила их своим торговым партнерам. В сочетании с тем фактом, что графические процессоры следующего поколения RTX 40 компании могут появиться на рынке в конце этого года, существует риск избыточного предложения на рынке, что приведет к избыточным запасам.
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