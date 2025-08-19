NVIDIA прокачала своё фирменное приложение

Приложение NVIDIA App на этой неделе получает улучшения в работе DLSS override, новые функции панели управления и обновления для Project G-Assist. Например, в свежем обновлении появятся параметры анизотропной фильтрации, сглаживания и глобального затенения (ambient occlusion). Благодаря этому больше не придётся открывать старую панель управления NVIDIA, чтобы настраивать графику в классических играх. Также в приложение будет встроен инструмент NVIDIA Surround. DLSS override теперь можно будет настраивать глобально, а не для каждой игры отдельно. Пользователи смогут задать единые предпочтения для всех проектов с поддержкой этой функции, а в оверлее будет отображаться, какие параметры DLSS активны в данный момент.

Ещё одно новшество — технология Smooth Motion, ранее доступная только владельцам видеокарт серии RTX 50. Теперь её получат и пользователи RTX 40. Это основанная на драйвере ИИ-модель, которая делает игровой процесс более плавным в тайтлах без поддержки DLSS Frame Generation. Smooth Motion работает как с DLSS Super Resolution, так и в нативном разрешении или даже с другими апскейлерами. По заявлениям NVIDIA, технология может вдвое повысить воспринимаемую частоту кадров. Что касается ИИ-помощника G-Assist, то NVIDIA оптимизировала его модель — теперь она использует на 40% меньше памяти, при этом производительность не пострадает. Довольно приятно, что производитель продолжает работать в данном направлении.