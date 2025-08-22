NVIDIA снизила цены на свои флагманские видеокарты

Сегодня компания NVIDIA официально снизила рекомендованные цены на видеокарты серии GeForce RTX 50, включая флагманскую RTX 5090, которая на протяжении длительного времени продавалась по безумной цене из-за дефицита на рынке. Причиной стали укрепившиеся валюты в Европе и Великобритании, что повлияло на пересчёт стоимости в долларах. За последние месяцы курс евро и фунта заметно вырос по отношению к доллару США, и это позволило NVIDIA пересмотреть ценники на свои новые видеокарты в пользу местных покупателей. Так, в Великобритании RTX 5090 теперь стоит 1799 фунтов, тогда как на старте её оценивали в 1939 фунтов. При этом модели RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti пока остались без изменений, хотя ритейлеры могут самостоятельно скорректировать их стоимость, если, конечно, пожелают.

Пока что официальных заявлений производителя по этому вопросу не было, так что, вероятно, придётся немного подождать. На американском рынке цены остаются ближе к официальному MSRP, но и здесь заметны скидки — RTX 5090 и RTX 5080 всё чаще встречаются по рекомендованным ценам, тогда как ещё недавно они продавались существенно дороже — 2500–3000 долларов за RTX 5090 и 1350–1500 долларов за RTX 5080. Ожидается, что к праздничному сезону в четвёртом квартале 2025 года появятся новые корректировки и акции, которые могут сделать топовые видеокарты серии RTX 50 ещё доступнее, так что спешить с приобретением пока что не стоит. Кроме того, скоро должны представить SUPER-версию.