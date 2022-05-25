NVIDIA выпустит графический ускоритель A100 с водоблоком

NVIDIA анонсировала на выставке Computex графический ускоритель NVIDIA A100 PCIe с жидкостным охлаждением. «Это первый графический процессор с жидкостным охлаждением, представленный в нашей лаборатории, и это очень интересно для нас, потому что наши клиенты жаждут устойчивых способов использования ИИ», — говорит Зак Смит. NVIDIA A100 с жидкостным охлаждением позволяет снизить потребление энергии примерно на 30%, а его эффективность использования энергии (PUE) может достигать 1,15, что намного ниже, чем 1,6 у версии с воздушным охлаждением. Кроме того, версия с водяным охлаждением также может сэкономить больше, чем версия с воздушным охлаждением, поскольку она занимает только один слот PCIe.

NVIDIA также объявила, что представит системы водяного охлаждения для собственных центров обработки данных и NVIDIA HGX.
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