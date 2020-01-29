NZXT Kraken X-3 с дисплеем на помпе

Если в вашем компьютере уже все есть и вам просто хочется поставить какую-то железку, которая будет приносить море удовольствия от одного факта ее обладанием, то стоит обратить внимание на продукт под названием NZXT Kraken X-3. Это система жидкостного охлаждения, которая создана специально для энтузиастов, которые хотят получить лучшее железо на рынке и готовы за него платить любые деньги. У данной СЖО на помпе размещен дисплей, куда будет выводиться различная информация вроде температуры процессора. Выглядит очень круто и стильно, плюс в темноте экран сильно подсвечивает начинку компьютера. Конечно, за СЖО с дисплеем придется выплатить немало денег, но если вы хотите прямо лучшее из лучшего, то NZXT Kraken X-3 точно стоит своих денег.