NZXT анонсировала Kraken M

Компания NZXT официально анонсировала новое устройство под названием Kraken M. Это СВО бюджетного типа, которая вроде как должна быть доступным решением, но на самом деле ничего такого не произошло — за новинку просят 100 долларов в розничной продаже. Учитывая, что это система водяного охлаждения на одну секцию радиатора, стоимость очень уж высокая. Помимо этого, ничего особенного в данном продукте нет — фирменные вентиляторы с гибкой настройкой оборотов от 300 до 3000 оборотов в минуту, подсветка на помпе. Однако, за ту же сумму вы вполне можете купить конкурента на две секции или даже три от аналогичных по популярности брендов. Думаю, что производитель немного перегибает палку со стоимостью своего более доступного решения, ведь оно получается совсем не бюджетным, да и денег своих тоже не стоит.