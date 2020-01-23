NZXT представила новый контроллер вентиляторов

Компания NZXT создала новый контроллер RGB для вентиляторов, он позволяет управлять вентиляторами и подсветкой с помощью программного обеспечения NZXT CAM.

Контроллер NZXT RGB и Fan Controller оснащен двумя каналами NZXT RGB Lighting который обеспечивает подключение до 40 адресуемых светодиодов RGB на канал, каждый канал может питать до шести полос RGB или пять вентиляторов Aer RGB.

Контроллер предлагает поддержку трех каналов вентиляторов с максимальной мощностью 10 Вт на канал. Производитель сообщает, что NZXT RGB и Fan Controller будет доступен в начале февраля по цене 25 долларов.