NZone SP300 от Huawei получит 90-Гц OLED-экран

Несколько дней назад компания Huawei выпустила первый смартфон бренда NZone, а теперь китайский регулятор TENAA рассекретил характеристики второй модели – NZone SP300. Итак, аппарат получит 6,52-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, фронтальную камеру с датчиком разрешением 16 Мп, основную камеру с главным модулем 64 Мп, батарею емкостью 3700 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 66 Вт, а также корпус толщиной 7,5 мм и массой 180,6 г. Ориентировочная цена и дата презентации смартфона пока не раскрываются.

Комментарии и отзывы NZone SP300
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