На AliExpress появилась глобальная версия Xiaomi Mi 11

Сегодня компания Xiaomi объявила о том, что международный анонс смартфона Xiaomi Mi 11 состоится уже 8 февраля. Тем временем популярная торговая площадка AliExpress уже добавила глобальную версию Xiaomi Mi 11 с заглушкой вместо цены. Разумеется, после официальной презентации будут указаны рекомендованные цены. Что до сроков доставки, то пока сообщается о 26 февраля.

Напомним, что представленный в самом конце прошлого года Xiaomi Mi 11 сразу же стал бестселлером – уже в первую свою распродажу было раскуплено 350 тысяч смартфонов. А за 21 день с начала продаж новинка разошлась тиражом в миллион экземпляров.