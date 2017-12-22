На Apple подали в суд за замедление работы старых iPhone

Буквально вчера компания Apple официально подтвердила факт намеренного замедления работы старых iPhone, а уж сегодня на нее подали в суд. Например, житель Лос-Анджелеса Стефан Богданович обвинил производителя в том, что тот активировал функцию управления производительностью в зависимости от состояния аккумулятора без его согласия. По мнению истца, Apple пытается вынудить владельцев старых iPhone покупать более новые модели. Он призвал компанию впредь отказаться от подобной практики и выплатить компенсацию всем пострадавшим пользователям. Сама Apple пока не прокомментировала иск Богдановича и нескольких других пользователей. На чьей стороне выступит суд, пока тоже не ясно.