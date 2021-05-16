На Huawei Nova 7 Pro уже установили HarmonyOS

Китайские источники опубликовали фотографии смартфона Huawei Nova 7 Pro с установленной на него операционной системой HarmonyOS 2.0. Заметим, что неделю назад китайский производитель запустил закрытое бета-тестирование фирменной ОС для nova 6, nova 6 5G, nova 7 5G, Nova 7 Pro, nova 8 и nova 8 Pro. При этом выход финальной версии HarmonyOS 2.0 ожидается только в июле-августе этого года.

Напомним, что Nova 7 Pro оснащается восьмиядерной платформой Kirin 985 5G, 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 6,57-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, квадрокамерой с модулями 64 Мп, 8 Мп, 8 Мп и 2 Мп, а также поддержкой быстрой зарядки на 40 Вт.

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