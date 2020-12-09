На Nokia 8.1 можно установить Android 11

На данный момент еще ни один смартфон Nokia не получил стабильную версию операционной системы Android 11, но благодаря энтузиастам каждый владелец Nokia 8.1 может установить самую актуальную версию ОС. На YouTube появилось видео с инструкцией установки закрытой бета-версии Android 11. Помимо всех нововведений ОС апдейт содержит декабрьский патч безопасности Android. Выход стабильной версии ожидается в самом конце месяца, если в ходе тестирования не будут обнаружены критические ошибки. Стоит отметить, что выпущенный в 2018 году Nokia 8.1 изначально работал под управлением Android 9.0 Pie