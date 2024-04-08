На REDMAGIC 9 Pro запустили Red Dead Redemption 2

Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 способен демонстрировать внушительную производительность — он легко справляется с мобильными играми самого разного типа, выдавая высокую частоту кадров на максимальных настройках графики. Но энтузиасты решили пойти дальше и протестировали данный чип в составе смартфона REDMAGIC 9 Pro — посредством сложных манипуляций они запустили на смартфоне Red Dead Redemption 2. Следует помнить, что сама по себе игра, которую в 2018 году выпустили на консолях, а потом портировали на ПК, не может нативно работать на Android-смартфоне — это просто невозможно. Чтобы запустить игру на смартфоне пришлось использовать эмулятор, а также настраивать конфигурацию клиента. Проблема лишь в том, что в итоге играть с комфортом всё равно не выйдет, потому что данная игра на флагманском смартфоне работала в 10 FPS.

Возможно, энтузиасту удалось бы добиться более высокой частоты кадров, если бы Red Dead Redemption 2 запускалась нативно на Android, а не через эмулятор, который создаёт дополнительный слой совместимости и неплохо потребляет ресурсы. Кроме того, стоит понимать, что игра работала на низких настройках с разрешением 1280x720 пикселей, так что на самом деле опыт ужасны — никто так играть не станет. С другой стороны, ни один другой смартфон на рынке и на это не способен — даже флагманы компании Apple демонстрируют менее высокую производительность в играх, которые специально портировали для iPhone. Это достаточно грустно.