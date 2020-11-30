На Realme 7 Pro уже тестируют Android 11

Компания Realme начала ранее тестирование операционной системы Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI 2.0 для смартфона Realme 7 Pro. Речь идет об избранных пользователях из Индии, число которых составляет около 500 человек. Выход стабильной версии ожидается в следующем году.

Realme 7 Pro характеризуется 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 60 Гц и яркостью до 600 кд/м2, подэкранным сканером отпечатков пальцев, врезанной в дисплей фронтальной камерой на 32 Мп, квадрокамерой с главным модулем разрешением 64 Мп, чипсетом Snapdragon 720G, стереодинамиками, аккумулятором на 4500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 65 Вт.