На Redmi Note 9 можно опробовать Android 12

Компания Xiaomi начала тестировать прошивку MIUI 12 на базе операционной системы Android 11. Внутреннее тестирование уже проводится на смартфонах Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro (глобальной версии) и Redmi 9A. Ранее китайский производитель начала открытый бета-тест Android 11 для избранных пользователей Mi 10, Xiaomi Mi CC9 Pro и Redmi K30 Pro. Что до стабильной версии Android 11, то её выход ожидается уже в сентябре или октябре.

Напомним, что Redmi Note 9 оснащается квадрокамерой с главным модулем разрешением 48 Мп, 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и врезанной фронтальной камерой, производительной платформой MediaTek Helio G85, аккумулятором емкостью 5020 мАч, модулем NFC, ИК-излучателем, слотом для карт памяти microSD, нанопокрытием, отталкивающим капли воды, и сканером отпечатков пальцев на задней панели.