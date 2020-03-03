На Samsung Galaxy Buds+ вышло первое обновление

Разработчики компаний Samsung выпустили первое обновление системы для беспроводных наушников Galaxy Buds+.

Обновление вышла с номером сборки R175XXU0ATB5 и весит всего 1.2 МБ. В ней разработчики компаний Samsung исправили мелки ошибки, а также исправили проблему с шумом и улучшили соединение. Теперь наушники Samsung Galaxy Buds+ станут еще быстрее соединяться к смартфону.

Разработчики уже начали распространять обновление по всему миру. Ещё наушники Samsung Galaxy Buds+ получили фирменное ПО для iOS.