На Samsung Galaxy Note 9 выпустили бету версию Android 10

2019-11-21, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Samsung Galaxy Note 9; [13]
Компания Samsung выпустила программу тестирования системы для смартфона Samsung Galaxy Note 9 на базе Android 10 с оболочкой One UI 2.0.

Подать заявку на участие в тестировании уже могут владельцы смартфонов европейских стран. Когда выйдет стабильный релиз пока что компания не спешит делится с этой информации.

В обновлении Galaxy Note 9 получит фирменный интерфейс One UI 2.0. Обновление также включает следующие улучшения: новые жесты управления, новую анимацию открытия приложений, улучшенный режим управления одной рукой, значок сканера отпечатков пальцев в режиме Always-on Display, новый интерфейс камеры, а также функцию Screen Recorder.

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