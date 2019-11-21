На Samsung Galaxy Note 9 выпустили бету версию Android 10

Компания Samsung выпустила программу тестирования системы для смартфона Samsung Galaxy Note 9 на базе Android 10 с оболочкой One UI 2.0.

Подать заявку на участие в тестировании уже могут владельцы смартфонов европейских стран. Когда выйдет стабильный релиз пока что компания не спешит делится с этой информации.

В обновлении Galaxy Note 9 получит фирменный интерфейс One UI 2.0. Обновление также включает следующие улучшения: новые жесты управления, новую анимацию открытия приложений, улучшенный режим управления одной рукой, значок сканера отпечатков пальцев в режиме Always-on Display, новый интерфейс камеры, а также функцию Screen Recorder.