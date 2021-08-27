На Samsung Galaxy S21 Ultra уже тестируют Android 12

Напомним, что Galaxy S21 Ultra получил флагманские процессоры Exynos 2100 и Snapdragon 888, 6,8-дюймовый Dynamic AMOLED 2X-дисплей с разрешением QHD+, адаптивной кадровой частотой от 10 до 120 Гц, яркостью 1500 кд/м2 и поддержкой стилуса S Pen, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, селфи-камеру разрешением 40 Мп, квадрокамеру с модулями на 108 Мп и 12 Мп (сверхширик), поддержкой 12-битных RAW-файлов, записью видео в 4K при 60 к/с, модулями с 3-кратным и 10-кратным оптическими зумами, 12 или 16 ГБ ОЗУ и 128, 256 или 512 ГБ флэш-памяти, стереодинамики, поддержку Wi-Fi 6E, защиту согласно степени IP68 и поддержку беспроводной зарядки.