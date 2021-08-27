На Samsung Galaxy S21 Ultra уже тестируют Android 12

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench засветился смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra, работающий под управлением Android 12. Аппарат набрал 1122 балла в однопоточном тестировании и 3469 баллов в многопоточном испытании. Предполагается, что флагманские смартфоны Samsung получат фирменную оболочку One UI 4.0 на базе Android 12 сразу после официального дебюта последней. Анонс Android 12 запланирован на октябрь.

Напомним, что Galaxy S21 Ultra получил флагманские процессоры Exynos 2100 и Snapdragon 888, 6,8-дюймовый Dynamic AMOLED 2X-дисплей с разрешением QHD+, адаптивной кадровой частотой от 10 до 120 Гц, яркостью 1500 кд/м2 и поддержкой стилуса S Pen, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, селфи-камеру разрешением 40 Мп, квадрокамеру с модулями на 108 Мп и 12 Мп (сверхширик), поддержкой 12-битных RAW-файлов, записью видео в 4K при 60 к/с, модулями с 3-кратным и 10-кратным оптическими зумами, 12 или 16 ГБ ОЗУ и 128, 256 или 512 ГБ флэш-памяти, стереодинамики, поддержку Wi-Fi 6E, защиту согласно степени IP68 и поддержку беспроводной зарядки.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21 Ultra
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