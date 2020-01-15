На Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ выпустили очередное обновление

Разработчики компании Samsung продолжают тестировать Android 10 на смартфонах Samsing Galaxy S9 и Samsung Galaxy S9+.

Компания выпустила очередную бета-версию системы для смартфонов. Обновление вышла с номером сборки G96*XXU7ZTA9 и весит 116 МБ.

В обновление добавили: январский патч безопасности, обновили камеру, поработали над ошибками, исправили проблему с вводом PIN кода в платежную систему Samsung Pay. Пока что прошивку получают пользователи из Индии. В ближайшие дни обновление доберётся и до других регионов.