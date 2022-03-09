На TENAA появилась новая модель Redmi с 50-мегапиксельной камерой

На сайте TENAA появилась новая модель Redmi (номер модели 22041219C), судя по внешнему виду, это одно из самых доступных устройств. Он будет иметь 6,58-дюймовый ЖК-дисплей IPS с разрешением 1080 x 2408 пикселей, размеры 164 x 76,1 x 8,9 мм и вес 200 г. Спереди расположена 5-мегапиксельная селфи-камера.

На задней панели установлена основная камера на 50 МП и еще одна, но ее разрешение не указано. Емкость аккумулятора указана как 4900 мАч, есть порт USB-C, однако подробности зарядки не разглашаются. Другие возможности подключения включают ИК-порт. Смартфон оснащен сканером отпечатков пальцев, вероятно, установленный сбоку. Это 5G смартфон с неназванным чипсетом (восьмиядерный процессор с частотой 2,2 ГГц). Все детали очень похожи на Redmi Note 11E , который был анонсирован на прошлой неделе для Китая.