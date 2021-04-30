На Украине за Xiaomi Mi 11 Ultra просят 1620 долларов

Компания Xiaomi объявила цену флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra на Украине, и она, мягко говоря, удивляет. Если в Индии и Китае смартфон оценен в 935 и 990 долларов соответственно, то на Украине за него просят 45 тысяч гривен или 1620 долларов.

Напомним, что смартфон оснащается крупным блоком тыльной камеры с главным датчиком Samsung ISOCELL GN2 на 50 Мп, сверхширокоугольным модулем на 48 Мп (сенсор Sony IMX586) и 48 Мп модулем на датчике Sony IMX586 с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизации, дополнительным экраном на задней панели, 6,81-дюймовым дисплеем AMOLED Samsung E4 с разрешением 3200:1440 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 1550 кд/м2, 10-битной глубиной цвета и поддержкой HDR10+ и топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888.