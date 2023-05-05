На Xiaomi 13 уже тестируют Android 14

Сетевые инсайдеры сообщают, что компания Xiaomi уже проводит внутреннее тестирование прошивки на основе операционной системы Android 14 на смартфонах Xiaomi 13 и 13 Pro, а также планшетах Xiaomi Pad 6 и Pad 6 Pro. Предполагается, что пробный вариант прошивки выйдет сразу конференции Google I/O.

Напомним, что Xiaomi 13 характеризуется тройной тыльной камерой Leica с модулями разрешением 54 Мп (датчик Sony IMX800 оптического формата 1/1,49 дюйма и стабилизацией Hyper OIS), 10 Мп (75-мм оптика) и 12 Мп (сверхширик с 15-мм объективом), 6,36-дюймовым плоским экраном Samsung OLED E6 с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и яркостью от 1200 до 1900 кд/кв.м, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 67-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-Вт обратной беспроводной зарядок, а также защитой от пыли и воды (степень IP68).