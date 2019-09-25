На что способны iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max с тройной камерой

2019-09-25, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - iPhone 11; [90]

В прошлом году анонс новинок от Apple не впечатлил фанатов и любителей техники. На презентации демонстрировали первый смартфон с диагональю в 6,5 дюйма, при этом дизайн, функционал и большинство технических параметров скопированы у более старых моделей линейки XS. Но что изменилось в 2019 году с выходом нового iPhone 11? Насколько серьезны изменения и стоит ли менять XS на новинку, подробно проанализировал ресурс wookie.com.ua.

Дизайн

Если положить старую модель и новую лицевой стороной рядом друг с другом, то никаких отличий невозможно заметить. Исключением считается расцветка Midnight Green. С тыльной стороны бросается в глаза появление тройной камеры с треугольным расположением объективов. По периметру находится нержавеющая сталь, повторяющая линии предшественников.

Изменения затронули толщины корпуса. Она увеличилась на 0,4 мм, что связывается с внедрением более емкого АКБ. Защита от воды и грязи осталась на прежнем уровне и попадает в класс IP68, поэтому следует присмотреть аксессуары, чехлы и защитное стекло для более комфортной эксплуатации.

Экран

Если опираться на технические характеристики в отношении дисплея, то здесь также невозможно выявить отличий. Диагональ составляет 5,8 и 6,5 дюйма для моделей Pro и Max, соответственно. Разрешение не поменялось, да и плотность пикселей находится на прежнем уровне, что обеспечивает идеальную четкость картинки.

Но существуют и отличия. Специалисты компании Apple внедрили систему Super Retina XDR, которая отличается улучшенной контактностью и расширенным диапазоном регулирования яркости. Такое дополнение расширяет границы использования устройства, позволяет подобрать комфортной индивидуальный режим эксплуатации. Глубокие цвета и яркие картинки оставляют только положительные эмоции у владельцев.

Производительность

Напомним, что прошлогодняя линейка iPhone получила новый процессор A12 Bionic. Согласно официальным заявлениям и тестам, представленное новшество позволило увеличить производительность на 20%, а энергоэффективность на 30%. В обновленной линейке 2019 года используется второе поколение техпроцессора A13 Bionic, который опережающий предыдущую разработку по вычислительной мощности.

Объемы памяти в новинке остались на таком же уровне. Как и прежде, доступны варианты на 64, 256 и 512 Гб. Оперативная память составляет 4 Гб, что говорит о сохранении базовых параметров. Не изменилась аппаратная часть в отношении разъема быстрой подзарядки Lightning.

Автономность

Новая линейка iPhone 11 обновилась в отношении емкости аккумуляторных батарей. Это повлияло на ширину и вес гаджета. Теперь в модели Pro располагается питающий элемент на 3190 мАч, а для Max показатель составляет 3500 мАч. Подобные корректировки позволили продлить «жизнь» устройству при просмотре видео на 4 часа.

Камера

Модели 2019 года получили тройную тыльную камеру, что считается ярким дебютом для устройств бренда. Основная и широкоугольная матрица заимствована у предыдущих устройств. Третий объектив отвечает за двукратный zoom. Последняя сопровождается разрешением в 12 Мп, имеет автофокус и стандартную стабилизацию снимков.

Основательно переработали смартфон в отношении программного обеспечения. Камера стала функционировать более стабильно, расширились технические характеристики. Теперь более качественно работает эффект удаления красных глаз, ночной режим. Размытие фона можно использовать при съемке предметов.

Выводы

Модели iPhone 11 не выглядят эффектно по дизайну, но привлекательны в техническом плане. Более качественная съемка, улучшенная производительность, а также увеличенная емкость АКБ – все это заслуживает внимания. Поэтому замена старого XS окажется полностью оправданной.


Комментарии и отзывы iPhone 11
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